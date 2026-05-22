Sobre nosotros

FM AMÉRICA 90.9, LRH381, "La Radio de la Familia", es una emisora que está al aire desde julio de 1988. Desde ese momento hasta hoy, se fue consolidando como un medio muy fuerte en lo informativo y, sobre todo, muy comprometido con la comunidad.

La radio tiene una programación bastante completa: trabajamos con actualidad, noticias, deportes, y también cubrimos eventos y lo que va pasando tanto a nivel local como nacional e internacional.

Transmitimos durante todo el año, sin interrupciones, con cercanía, servicio constante y compromiso permanente con la comunidad.