La radio de la familia

FM AMÉRICA 90.9

SOMOS UNA RADIO
CON IDENTIDAD LOCAL,
CERCANA Y PRESENTE
TODOS LOS DÍAS.

EN VIVO
Estás escuchando FM América 90.9

WhatsApp

Mensajes, saludos, preguntas, audios, fotos o videos.

Envianos un mensaje

Teléfono fijo

03754-421419

Línea para contacto institucional, consultas o llamadas al aire.

Dirección

Córdoba 362 - Leandro N. Alem - Misiones - Argentina.

Ver en el mapa

Sobre nosotros

FM AMÉRICA 90.9, LRH381, "La Radio de la Familia", es una emisora que está al aire desde julio de 1988. Desde ese momento hasta hoy, se fue consolidando como un medio muy fuerte en lo informativo y, sobre todo, muy comprometido con la comunidad.

La radio tiene una programación bastante completa: trabajamos con actualidad, noticias, deportes, y también cubrimos eventos y lo que va pasando tanto a nivel local como nacional e internacional.

Transmitimos durante todo el año, sin interrupciones, con cercanía, servicio constante y compromiso permanente con la comunidad.

Conocé más sobre nosotros
Nombre del entrevistado | Fecha
00:00 / 00:00
Nombre del entrevistado | Fecha
00:00 / 00:00
Nombre del entrevistado | Fecha
00:00 / 00:00

Clima en Leandro N. Alem

--°
Consultando pronóstico...

Actualizando datos en vivo

Máx / Mín --° / --°
Viento -- km/h
Humedad --%
Prob. lluvias --%
Ver pronóstico extendido

© 2026 | FM América 90.9 | Todos los derechos reservados

Compartir por WhatsApp Compartir por Facebook
Enlace copiado